O Arsenal qualificou-se para as meias-finais da Taça da Liga na noite desta terça-feira, graças à vitória na receção ao Crystal Palace (1-1, 8-7 após penáltis). Nos “Gunners”, Gyökeres não saiu do banco.

Num encontro dominado pelos anfitriões, o nulo foi desfeito ao minuto 80, na sequência de um canto cobrado por Saka à direita. Entre ressaltos, a bola desviou na perna do defesa Lacroix e cruzou a linha de golo.

Na resposta, aos 90+5 minutos, depois de um livre cobrado à esquerda, Lerma cabeceou para a pequena área e o defesa Guéhi desviou o esférico entre as pernas de Kepa. No único remate enquadrado com a baliza do Arsenal em todo o jogo, o capitão do Crystal Palace obrigou ao desempate por penáltis.

O marcador não se alterou até aos 90+13 minutos porque o guardião Walter Benítez impediu nova vantagem londrina.

Na decisão, o defesa Lacroix voltou a ser protagonista, uma vez que foi o único a falhar, depois de 15 penáltis convertidos. Mérito para Kepa, uma vez que o guarda-redes espanhol mergulhou para a direita e intercetou o remate.

Assim, o Arsenal continua na perseguição à terceira Taça da Liga – depois de 1987 e de 1993 – defrontando o “vizinho” Chelsea nas meias-finais, eliminatória disputada a duas mãos, em janeiro e fevereiro. Na outra meia-final estão Newcastle – detentor da Taça da Liga – e Manchester City.

No regresso ao campeonato, o Arsenal – líder da Premier League – recebe o Brighton (9.º), no sábado (15h). No domingo, às 16h30, o Crystal Palace (8.º) recebe o Tottenham (13.º).

