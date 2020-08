Dani Ceballos deu nas vistas no momento dos festejos do Arsenal com uma celebração... estranha: o futebolista espanhol festejou o segundo golo de Aubameyang, que fez o 2-1 final frente ao Chelsea, dando cabeçadas no relvado.

O Arsenal, recorde-se, venceu o Chelsea na final da Taça de Inglaterra, conquistando o troféu e garantindo um lugar na Europa da próxima temporada, depois de no campeonato não ter ido além do oitavo lugar.