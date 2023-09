Declan Rice, reforço mais caro da história do Arsenal (122 milhões de euros), concedeu uma entrevista ao ex-médio Jimmy Bullard e ao antigo apresentador do Soccer AM, Tubes, no canal Tubes and Ange Golf Life no YouTube, na qual abordou a chegada aos Gunners, revelando um episódio curioso com o treinador Mikel Arteta, logo no primeiro dia.

«Estava um pouco nervoso. No meu primeiro dia, era domingo e os rapazes não estavam lá, mas saí da sala de fisioterapia e o Arteta, com as suas brincadeiras, colou-me um autocolante que dizia 'olá, sou a pessoa nova'. Ele simplesmente entrou e colocou-o no meu peito. E eu estava a passar a tentar esconder o meu peito. São apenas coisas pequenas como estas», começou por dizer, prosseguindo.

«Todos os jogadores sub-18 e sub-21 estavam na cantina. E eu estava a passar a tentar esconder o meu peito. São apenas coisas pequenas como estas. Depois, quando vi os rapazes, todos estavam sentados a tomar o pequeno-almoço e depois treinas e sentes-te verdadeiramente integrado», contou o inglês.

Questionado se estava nervoso ao conhecer os seus novos colegas de equipa, Rice disse: «Jogas contra estes rapazes duas vezes por temporada e, se os apanhares na taça, três vezes. Cumprimentas-nos depois. E estás a jogar ao nível internacional, por isso os rapazes já sabem quem tu és. Mas há sempre aquele primeiro sentimento.»

Rice concretizou a sua transferência de alto valor no início da janela de transferências, o que lhe permitiu passar tempo com a sua nova equipa durante a pré-temporada. No campo de golfe, onde decorreu a entrevista, o internacional inglês explicou as suas emoções ao trocar o West Ham pelos gunners.

«Foi uma montanha-russa, sinceramente, foi uma loucura. Um verão com altos e baixos. Obviamente, a mudança concretizou-se, só estou lá há dois meses, mas tenho realmente desfrutado do meu tempo até agora. Estou a aprender e a melhorar muito, o que é uma coisa muito boa para mim», disse.

Rice conseguiu a sua transferência no início da janela de transferências, o que lhe permitiu ter tempo para trabalhar com a sua nova equipa durante a pré-época. No campo de golfe, ele explicou as suas emoções ao trocar o West Ham pelos Gunners.

«Tem sido um turbilhão, honestamente, tem sido uma loucura", disse ele. "Foi um verão de altos e baixos. Obviamente, a mudança foi concretizada, só estou lá há dois meses, mas gostei muito do tempo que passei lá até agora. Estou a aprender e a melhorar muito, o que é muito bom para mim», afirmou.

Rice jogará na Liga dos Campeões pela primeira vez no final deste mês , uma das razões pelas quais ele escolheu deixar o West Ham, mas ainda assim achou a mudança difícil. O jogador de 24 anos passou 10 anos no clube e ficou triste por sair em muitos sentidos.

«Não consigo explicar o que sinto, as pessoas deixam os clubes e perdem a afiliação com eles. Ainda falo com os rapazes regularmente, enviei uma mensagem ao treinador no início da época a dizer: «Boa sorte, chefe» e ele respondeu-me. Temos uma boa relação. Com as pessoas do clube, continuamos a falar constantemente e não quero que deixe de ser assim», finalizou