VÍDEO: Gyökeres termina jejum e Arsenal retoma liderança da Premier League
Londrinos triunfam na visita ao Everton de Beto. Crystal Palace perde na visita ao Leeds
O Arsenal reagiu ao triunfo do Manchester City na 17.ª jornada da Premier League e venceu na visita ao Everton, retomando a liderança do campeonato (1-0). Na noite deste sábado, Gyökeres foi titular no Arsenal, enquanto Beto foi a jogo no Everton aos 66 minutos.
Num encontro intenso e geralmente controlado pelos londrinos, o único golo foi apontado por Gyökeres, de penálti. Estavam decorridos 27 minutos quando o avançado sueco assinou o sétimo golo na época e terminou o jejum que durava há mês e meio.
Na etapa complementar, o Arsenal continuou em controlo, mas sem ampliar a vantagem, até porque Trossard e Zubimendi remataram ao poste esquerdo da baliza de Pickford.
Assim, o Arsenal lidera com 39 pontos, dois de vantagem sobre o Man City. Segue-se a receção ao Crystal Palace para as meias-finais da Taça da Liga, na terça-feira (20h). Na última ronda da primeira volta, no sábado (15h), o Arsenal recebe o Brighton (9.º).
Por sua vez, o Everton retoma o trilho dos desaires e segue no 10.º lugar, com 24 pontos. No sábado, às 15h, Beto e companhia visitam o Burnley (19.º).
Também nesta noite, o Leeds surpreendeu na receção ao Crystal Palace, vencendo por 4-1. O bis do avançado Calvert-Lewin (38 e 45+4m) e os golos de Ampadu (60m) e Stach (90+11m) lançam o Leeds para o 16.º lugar, com 19 pontos, seis de vantagem sobre os lugares de despromoção. Ao cabo de quatro jornadas a pontuar, segue-se a visita ao Sunderland (6.º), a 28 de dezembro (14h).
Quanto ao Crystal Palace, encaixou a segunda derrota consecutiva no campeonato e caiu para o 8.º lugar, com 26 pontos. Também a 28 de dezembro, às 16h30, há receção ao Tottenham (13.º).