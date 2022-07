O Arsenal regressou na quarta-feira ao trabalho, ainda sem Fábio Vieira. O jogador contratado ao FC Porto esteve envolvido nos compromissos da seleção nacional sub-21 em junho e deve apresentar-se a Mikel Arteta em breve.

O jovem internacional português foi fotografado nesta sexta-feira à porta de um hotel nos arredores de Londres, bem próximo do centro de treinos dos 'gunners'. Fábio Vieira aparece a usar uma bota protetora no pé esquerdo, cenário que preocupou os adeptos do clube inglês.

Perante a inquietação gerada nas redes sociais pela imagem, Fábio Vieira acabou por esclarecer a situação com uma curta mensagem.

«Relaxem, malta. É apenas uma precaução! Está tudo bem comigo e irei juntar-me muito em breve à pré-época do Arsenal», garante o antigo jogador dos dragões, contratado pelo Arsenal por 35 milhões de euros, mais cinco em variáveis.

Veja a imagem em questão e o esclarecimento de Fábio Vieira: