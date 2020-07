O Arsenal venceu o Manchester City por 2-0 e apurou-se para a final da Taça de Inglaterra. David Luiz fez uma exibição de grande nível e falou após o encontro sobre os erros cometidos pela defesa da equipa londrina nos últimos meses.

A certa altura, o ex-jogador do Benfica foi questionado sobre as críticas dirigidas ao setor mais recuado dos gunners. «As críticas foram para mim, pode dizê-lo», respondeu de imediato David Luiz, com humildade.

«Acho que faz parte do futebol. Percebi ao longo da carreira que o futebol é uma questão de sobrevivência. Todos os dias, defendes a tua equipa e as outras pessoas defendem outras equipas. Tens de sobreviver e foi o que eu fiz», salientou.

O defesa de 33 anos continua a merecer a confiança do Arsenal, que avançou para a renovação de contrato até 2021: «Trabalhei no duro após os meus erros, assumi a culpa, foi maduro o suficiente para perceber isso e foi humilde para trabalhar mais pela equipa.»

«Agora, temos uma final para disputar esta época e vamos tentar ganhar um troféu para este clube, que merece brilhar de novo», rematou David Luiz.

Veja o discurso emocional de David Luiz>