A época de Kai Havertz termina mais cedo, uma vez que o avançado alemão contraiu uma lesão no tendão da coxa, na última semana, durante um treino no Dubai.

«A lesão vai exigir uma cirurgia, agendada para os próximos dias. Depois, Kai Havertz vai iniciar o plano de recuperação e reabilitação, que deve durar até à pré-época», lê-se no comunicado publicado pelo Arsenal na tarde desta quinta-feira.

Na presente temporada, o avançado, de 25 anos, acumulava 15 golos e cinco assistências, o melhor registo desde a chegada a Inglaterra, em 2020, pela porta do Chelsea. A lesão de Havertz agrava as preocupações de Arteta para o ataque, uma vez que o germânico acompanha Gabriel Jesus, Martinelli e Saka no boletim clínico.

Os “Gunners” são vice-líderes da Premier League e estão apurados para os “oitavos” da Liga dos Campeões.