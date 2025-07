Viktor Gyökeres apresentou-se aos adeptos do Arsenal, este domingo, momentos antes do duelo frente ao Newcastle e teve oportunidade de conhecer, pela primeira vez, o restante plantel dos «gunners».

Através de um vídeo partilhado nas redes sociais, o clube mostrou a interação do avançado sueco com os novos companheiros de equipa, que lhe deram as boas-vindas. Martinelli questionou o português de Gyökeres e Mikel Merino cumprimentou o ex-Sporting de uma forma especial: «Bem-vindo à família», afirmou.

A estreia do avançado de 27 anos pelo Arsenal pode acontecer já na próxima quinta-feira, em mais um particular de pré-época diante do Tottenham.

Assista aqui ao momento: