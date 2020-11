Insatisfeito com a pouca utilização no Arsenal, Nicolas Pépé fez uma revelação curiosa sobre a relação com o treinador dos gunners, Mikel Arteta.

«O Arteta quer que eu esteja cem por cento focado nos jogos, mas vejo logo nos treinos que serei suplente no fim de semana. Para qualquer jogador é frustrante estar no banco. [Um papel super-suplente?] O treinador toma as decisões e eu quero mostrar-lhe que esse não é o meu papel», confessou o jogador ao Canal +.

O avançado costa-marfinense, que em 2019 trocou o Lille pelos ingleses, a troco de 80 milhões de euros, reclama mais minutos para voltar a ser feliz.

«O jogador feliz é aquele que joga. Gostaria de jogar mais para voltar a sorrir. O meu objetivo é jogar mais, desfrutar de mais minutos de jogo», atirou.

Esta temporada, Pépé foi titular em apenas um encontro da Premier League e foi utilizado em mais seis jogos como suplente.