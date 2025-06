Gabriel Magalhães renovou contrato com o Arsenal. Em comunicado a equipa de Londres oficializou na manhã desta sexta-feira a extensão do contrato com o defesa brasileiro.

O defesa brasileiro chegou a Londres em 2020, vindo do Lille, a troco de 26 milhões de euros. Desde que está no Arsenal já realizou 210 jogos pelos londrinos e marcou 20 golos.

«O Arsenal é um clube incrível e estou muito orgulhoso de assinar um novo contrato. Eu amo este clube, amo os adeptos, os meus companheiros de equipa, amo este estádio. Estou muito orgulhoso e obrigado por todo o apoio. Continuaremos juntos para o futuro», afirmou o jogador à televisão do clube.

Na temporada que agora terminou, Gabriel Magalhães fez 42 jogos ao serviço do Arsenal onde marcou cinco golos.

