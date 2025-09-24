Gyökeres reencontra o Brighton na semana que começa a 27 de outubro, a propósito dos “oitavos” da Taça da Liga inglesa. O sorteio também ditou a visita do Chelsea de Pedro Neto aos Wolves de Vítor Pereira, enquanto o Newcastle – detentor do troféu – recebe o Tottenham de João Palhinha.

De resto, o Manchester City visita o Swansea, o Liverpool recebe o Crystal Palace – reedição da Supertaça, conquistada pelos londrinos – e o Fulham de Marco Silva joga no reduto do Wycombe, da terceira divisão. Por fim, o Brentford visita a sensação Grimsby – emblema da quarta divisão que eliminou Manchester United e Sheffield Wednesday – e o Wrexham recebe o Cardiff.

Os "oitavos" da Taça da Liga vão ser disputados entre 27 e 31 de outubro.

