A estreia de Gyökeres a titular pelo Arsenal – e na casa dos londrinos – terminou sem golo do sueco e com derrota ante o Villarreal (3-2). Na tarde desta quarta-feira, num “onze” longe do habitual – com Declan Rice, Zubimendi, Gabriel Magalhães e Odegaard no banco – Gyökeres esteve em ação até ao minuto 63.

A imprensa britânica continua a questionar os valores do negócio com o Sporting, uma vez que o ponta de lança apenas acumulou dez toques, um remate bloqueado, dois duelos ganhos, uma falta, um alívio e 60 por cento de acerto de passe.

Numa primeira parte eficaz dos forasteiros, o Villarreal adiantou-se graças aos golos de Nicolas Pépé (ex-Arsenal) e de Etta Eyong, aos 16 e 33 minutos, respetivamente.

A resposta dos “Gunners” surgiu antes do intervalo, aos 36m, pelo médio Norgaard.

Entre trocas, o Villarreal voltou a ampliar a vantagem aos 68m, por Danjuma, entrado seis minutos antes.

Já sem Gyökeres em cena, o jovem médio Dowman – de 15 anos – conquistou um penálti, concretizado por Martin Odegaard. Estavam decorridos 76 minutos. Ainda assim, escasso para recuperar a igualdade no marcador.

O Arsenal vai encerrar a pré-época no sábado, às 17 horas, com a receção ao Ath. Bilbao, na Taça Emirates.