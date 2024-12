Mais de um ano depois – em concreto 367 dias – Gabriel Jesus voltou a marcar na casa do Arsenal, abrindo o «ketchup» até ao hat-trick. O avançado brasileiro, de 27 anos, foi decisivo para o triunfo sobre o Crystal, nos «quartos» da Taça da Liga (3-2).

Num onze repleto de poupanças nos «Gunners», Mateta inaugurou o marcador ao quarto minuto, a favor dos visitantes. E pouco mais houve a contar da primeira parte.

Na etapa complementar, entre trocas, Gabriel Jesus repôs a igualdade, aos 54m, e consumou a reviravolta, aos 73m. Embalado pela noite bem-sucedida, Gabriel Jesus selou o hat-trick aos 81 minutos.

Ainda que o Crystal Palace tenha reduzido aos 85m, por Nketiah, era tarde demais para forçar nova igualdade.

Desta forma, o Arsenal atinge as meias-finais da Taça da Liga, aguardando pelo desfecho do Tottenham-Man. United, Southampton-Liverpool e do Newcastle-Brentford.