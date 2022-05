O Arsenal esteve com pé e meio na Liga dos Campeões, mas a derrota em casa do Newcastle na segunda-feira atirou os gunners para os lugares de acesso à Liga Europa, por troca com o rival Tottenham.

Ora, no final dessa partida, Granit Xhaka, um dos capitães da equipa de Mikel Arteta, não poupou nas críticas aos próprios companheiros.

«Desde o primeiro até ao último minuto não merecemos estar no relvado. O que aconteceu foi uma exibição desastrosa e assim não merecemos jogar a Liga dos Campeões, nem sequer merecemos jogar a Liga Europa. É muito difícil aceitar isto. Não sei porque não fazemos o que os treinadores nos pedem», disse, à Sky Sports.

«Se alguém não está preparado para este jogo, que fique em casa. Não interessa a idade. Se estás nervoso ou não estás preparado, que fique no banco ou em casa, não venha. Precisamos de pessoas que tenham 'bolas' [coragem] para vir aqui e jogar. Sabíamos que provavelmente este jogo seria o mais importante para nós e não é aceitável jogar desta maneira», atirou.

O Arsenal está agora na quinta posição e para entrar no top quatro, precisa de vencer na última jornada o Everton e esperar que o Tottenham perca com o já relegado Norwich.