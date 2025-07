O Arsenal deixou os adeptos em polvorosa na manhã deste domingo com uma publicação misteriosa que conta apenas com uma data e um aviso: «Algo grande está a chegar», escreve o clube londrino, com a data de 21 de julho, próxima segunda-feira, em plano de destaque.

Pode ser apenas uma ação de marketing do clube do Emirates, até porque a publicação está associada à Adidas, mas a verdade é que os adeptos estão a relacionar a data com a possível confirmação da contratação de Viktor Gyökeres.

A mensagem intrigante foi publicada às 9h00 da manhã deste domingo e já vai a caminho das 400 mil visualizações, tem 6 mil likes e quase mil comentários, quase todos a perguntar pelo sueco. Há mesmo um adepto que escreve o seguinte: «Se não for o Viktor Gyökeres ou qualquer anúncio de contratação de alto nível para o ataque, ninguém quer saber de outras coisas por enquanto».

Ora veja: