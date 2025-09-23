Noni Madueke é baixa no Arsenal por um período de seis a oito semanas, depois de ter saído lesionado no empate com o Manchester City (1-1) no passado domingo.

O internacional inglês, que trocou o Chelsea pelo Arsenal no último mercado, lesionou-se num dos joelhos e, apesar dos primeiros exames não revelarem problemas nos ligamentos, as previsões apontam para uma paragem de, pelo menos, seis semanas, no melhor dos cenários.

O jogador ainda vai realizar mais exames para apurar a gravidade da lesão, mas a BBC está a avançar que Madueke não voltará à competição antes de novembro.

Além de desfalcar o Arsenal, depois de um bom arranque de temporada, o avançado também vai falhar os próximos jogos da seleção inglesa, com o País de Gales e Letónia, ficando ainda em dúvida para os jogos com a Sérvia e Albânia, já em meados de novembro.

