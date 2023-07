O Arsenal vai partir este domingo rumo a Washington, para o início da digressão nos Estados Unidos, com um grupo de 27 jogadores, entre os quais está Fábio Vieira, mas não Cédric Soares. O antigo lateral do Sporting terminou a última temporada emprestado ao Fulham de Marco Silva e, ao que tudo indica, não entra nos planos de Mikel Arteta para a nova temporada.

Um grupo que conta também com os reforços Jurrien Timber, Declan Rice ou Kai Havertz, mas que tem mais ausentes, além do lateral português. O clube avisou que Emile Smith Rowe e Thoms Partey vão juntar-se ao grupo mais tarde, mas em Londres ficaram ainda Nicolas Pepe e Sambi Lokonga que vão continuar a treinar em Londres.

Na digressão aos Estados Unidos, o Arsenal vai começar por defrontar uma seleção de jogadores da liga-norte-americana (MLS) comandada por Wayne Rooney, a 19 de julho, depois ruma a New Jersey para defrontar o Manchester United, no dia 22, para depois fechar a digressão em Los Angeles, com um duelo com o Barcelona marcado para dia 26.

Os convocados de Mikel Arteta: