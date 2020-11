O treinador do Arsenal, Mikel Arteta, contornou o tema que está a marcar a atualidade dos gunners. O The Athletic deu conta, esta quinta-feira, de um desentendimento entre David Luiz e Dani Ceballos, que teria acabado em agressões por parte dos dois jogadores. Ora, Arteta foi confrontado com o assunto em conferência de imprensa, mas preferiu fugir à questão.

«Nada. O treino é muito competitivo e os problemas acontecem muitas vezes e são resolvidos de imediato dentro da equipa e não há muito mais a dizer. Não há qualquer problema», disse o técnico, citado pela BBC.

Quando foi questionado sobre se tinha visto as agressões, o técnico espanhol respondeu com ironia: «Tenho uma visão muito má ao longe. É por isso que treinamos à porta fechada», brincou.

O lateral português Cédric Soares ainda não somou qualquer minuto na Premier League esta temporada, mas tem sido presença habitual nas competições europeias. Arteta lamentou as lesões e elogiou a capacidade de trabalho do internacional português.

«Vi uma grande mudança no Cédric no último mês. Penso que os desempenhos dele na Liga Europa têm sido muito melhores. Ele precisava de algum tempo para se adaptar à nossa forma de jogar e, acima de tudo, que os níveis físicos estivessem nos padrões de que precisamos. Isso era impossível porque teve algumas lesões quando chegou. Teve uma lesão muito má no joelho, depois partiu o nariz e teve algumas dificuldades, mas é um rapaz que tem trabalhado arduamente nos treinos. Está a aceitar a situação e a lutar para provar que estamos errados e vamos tentar dar-lhe mais oportunidades», assumiu.