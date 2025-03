O Arsenal ressentiu-se com a ausência do jovem avançado de 23 anos e, desde que o avançado saiu da equipa, os gunners perderam doze pontos para o Liverpool, embora tenham garantido a qualificação para os quartos de final da Liga dos Campeões. Arteta tem agora dois jogos para dar ritmo competitivo a Bukayo Saka antes dos jogos com o Real Madrid.

«O Bukayo Saka está pronto para ir a jogo. A fase de prudência já passou. Agora é o momento certo para o colocarmos no relvado. Ele está determinado. Respeitámos todos os prazos e fizemos tudo. Ele está pronto», anunciou Arteta na conferência de antevisão com o Fulham.

Um grande reforço para a equipa londrina, tendo em conta a influência de Saka no rendimento ofensivo dos gunners. «É uma grande arma que temos. Temos consciência do impacto que ele tem na equipa e como ele tem um papel determinante no nosso sucesso. É muito bom poder voltar a contar com ele», destacou ainda o treinador espanhol.

Em sentido contrário, Ricardo Calafiori lesionou-se e vai falhar o duelo com o Fulham. «Infelizmente contraiu uma lesão no joelho, mais uma vez ao serviço da seleção. Foi mesmo um azar, mas podia ter sido pior. Esperemos que não seja tão grave, mas temos de ver como vai evoluir», destacou.

Em relação ao duelo desta terça-feira com o Fulham, Arteta não poupa nos elogios à equipa comandada por Marco Silva. «São sempre um adversário duro de roer. Têm um grande treinador, estão junto há muito tempo. Têm organização e qualidade individual. Têm uma identidade muito clara e uma ideia quanto à abordagem do jogo. Portanto, vamos ter de estar muito bem para os conseguir vencer. No último jogo com eles [1-1 em dezembro], dominámos, mas eles foram muito cirúrgicos. Conseguiram marcar um golo, fecharam-se bem e reduziram espaços», comentou ainda.