Mikel Arteta saudou esta segunda-feira a aposta do Arsenal na contratação de Andrea Berta, o novo diretor desportivo da equipa londrina que chega depois de doze anos ao serviço do Atlético Madrid. O treinador fala em «entusiamo», na expetativa em relação a «um grande mercado de verão», com especial ênfase na contratação de um avançado, numa altura em que a imprensa inglesa aponta o nome de Viktor Gy]okeres como um dos alvos dos gunners.

Antes do início da conferência de imprensa de antevisão do jogo desta terça-feira com o Fulham de Marco Silva, o Arsenal apresentou o novo diretor desportivo que sucede a Edu.

«É uma grande contratação do clube. Estamos a construir uma química, mas estamos muito felizes por o ter aqui. É uma pessoa muito honesta e direta. Tem uma visão muito clara em relação ao que pretende fazer», comentou Arteta em relação ao dirigente italiano.

Andrea Berta, de 53 anos, terá como principal missão, na próxima janela de mercado, a contratação de um avançado, numa altura em que a imprensa inglesa aponta Viktor Gyökeres como um dos principais alvos da equipa londrina.

«Acreditamos que vai trazer impacto para o clube. Tem uma vontade de vencer que é muito contagiante. A missão dele agora é construir uma química antes do que vai ser um grande mercado de verão para o clube, onde a procura de um avançado vai ser, com certeza, o seu principal alvo», destacou ainda Arteta.

Andrea Berta trabalhou em conjunto com Diego Simeone nos últimos doze anos no Atlético Madrid e, nesse período, foi o responsável pela contratação de jogadores como João Félix, Julian Alvarez, Alvaro Morata, Diego Costa, Conor Gallagher, Antoine Griezmann, Matheus Cunha, Luis Suarez e Memphis Depay.