Mikel Arteta, treinador do Arsenal que deu o «sim» à contratação de Viktor Gyökeres ao Sporting, no último verão, falou sobre os primeiros meses do avançado sueco ao serviço do emblema londrino.

Os números de Gyökeres com a camisola dos gunners estão abaixo das expetativas criadas, tendo marcado apenas três golos em dez encontros. Apesar disso, Arteta não está de todo insatisfeito com o rendimento do internacional sueco.

«Ele traz imenso à equipa. Revendo os jogos, estou muito satisfeito com o que ele está a oferecer», disse o técnico espanhol, antes de recordar as primeiras palavras que dirigiu a Gyökeres, aquando da sua chegada a Londres.

«Disse-lhe no nosso primeiro encontro: "O número nove que eu quero é aquele que, quando não marca durante seis ou oito jogos, consegue aguentar. Se não aguentas, tens de ir para outro lado. A pressão vai existir, a expectativa vai estar lá. Se vestes a camisola nove do Arsenal, tens de ser capaz de te perguntar: "Se não marcar durante seis jogos, sou um jogador diferente? Comporto-me de forma diferente?"», confessou.

Arteta está convencido que os golos do avançado que custou cerca 65 milhões de euros aos cofres dos gunners, vão começar a aparecer. «Quero mais do que ele está a fazer. Quando tivermos oportunidades, é só finalizá-las. Estou certo de que vai acontecer», destacou ainda.

O Arsenal, que não é campeão há 21 anos, desde 2003/04, é o atual líder da Premier League, com 16 pontos somados em sete jornadas, e é seguido de perto pelo Liverpool, que tem 15.