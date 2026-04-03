Onze jogadores do Arsenal, adversário do Sporting nos quartos de final da Liga dos Campeões, foram dispensados pelas respetivas seleções no decorrer da última pausa da FIFA para os jogos internacionais. Mikel Arteta garante que o clube não foi de alguma forma favorecido, destacando que o clube mantém uma «excelente relação» com a maior parte das federações e considera que houve bom-senso na apreciação de cada um dos casos.

No total, foram chamados às seleções 229 jogadores dos vinte clubes da Premier League e, desses, 23 acabaram por ser dispensados, quase metade deles do Arsenal. Onze dispensas que geraram alguma especulação entre uma inusitada onda de lesões ou uma estratégia de poupança do clube numa altura crucial da temporada. Mikel Arteta, em conferência de imprensa, afastou este segundo cenário, garantindo que os jogadores estavam determinados em representar os respetivos países e que as dispensas só aconteceram depois de todos os casos clínicos terem sido divulgados junto das respetivas federações.

«Temos uma excelente relação e comunicamos com a maior parte das federações, incluindo aqui também Thomas [Tuchel, selecionador de Inglaterra]. Quando temos de comunicar o estado clínico de cada jogador, somos sempre honestos, depois é preciso que seja tomada uma decisão médica. Nunca houve qualquer dúvida quanto a este aspeto», destacou o treinador espanhol em conferência de imprensa.

Ainda antes dos jogadores viajarem para os respetivos países, seis jogadores ficaram em Londres devido a problemas físicos: William Saliba (França), Gabriel (Brasil), Eberechi Eze (Inglaterra), Martin Odegaard (Noruega), Jurrien Timber (Países Baixos) e Leandro Trossard (Bélgica). Depois surgiram mais cinco casos já com os jogadores integrados nas respetivas seleções: Declan Rice, Bukayo Saka e Noni Madueke (todos de Inglaterra), Martin Zubimendi (Espanha) e Piero Hincapie (Equador).

Arteta garante que todos os jogadores estavam determinados em jogar pelos respetivos países, até porque temos um Mundial à porta. «Quando estás em forma e disponível para jogar pela tua seleção, tens de jogar. Ficamos muito orgulhosos por termos tantos jogadores nas seleções. Os jogadores ficam desesperados por jogarem pelos seus países. Sei que é muito importante para eles. Damos-lhes total apoio sempre que isso é possível», comentou o treinador.

O Arsenal vai agora defrontar o Southampton em jogo dos quartos de final da Taça de Inglaterra, mas na terça-feira vem a Lisboa para o primeiro jogo com o Sporting.

Segundo Arteta, Eze está mesmo fora de combate, mas Odegaard e Timber podem regressar à equipa e mesmo Madueke, parece que a lesão não é tão grave como se chegou a temer. No entanto, quando perguntaram a Arteta quantos dos onze lesionados é que vão estar disponíveis para os próximos compromissos dos gunners, o treinador não foi claro.

«Vamos ver, vou deixar isso em aberto à especulação. Podem avaliar depois. Estamos numa posição em que vamos querer apresentar a melhor equipa possível para vencermos em todas as competições», limitou-se a referir.

O Arsenal visita Alvalade na próxima terça-feira, depois recebe o campeão português na semana seguinte, a 15 de abril.