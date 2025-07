Martin Odegaard, capitão do Arsenal, diz que está entusiasmado por poder jogar com o sueco Viktor Gyökeres, considerando que os números do ex-avançado do Sporting falam por ele.

«Penso que todos viram o que fez na sua carreira até agora. Especialmente na última época no Sporting, os números falam por ele. É um jogador muito completo. É físico, forte, rápido, bom finalizador e inteligente também. Penso que é um avançado muito completo e também conseguimos ver a fome e a energia que traz», destacou o jogador norueguês, em Hong Kong, na véspera do «teste» dos gunners frente ao Tottenham.

Apesar do pouco tempo de Gyökeres no novo clube, Odegaard diz já deu para «ver a qualidade, a energia e a vontade» do reforço, assegurando que pode ajudar Gyökeres a integrar-se, por serem os dois escandinavos.

Arteta ainda não decidiu se Gyökeres joga esta quinta-feira

Entretanto, o treinador Mikel Arteta adiantou que ainda não sabe se o sueco vai fazer a sua estreia já na quinta-feira (12h30 de Portugl), uma vez que ainda só fez duas sessões de treino com o Arsenal, depois de ter estado inativo desde o final da última temporada, atrasando a reintegração na pré-temporada devido à falta de acordo com o Sporting.

«Vamos avaliar hoje à noite como ele está. Se a equipa médica estiver contente com a sua condição para participar no jogo de amanhã [quinta-feira], é uma possibilidade. Vamos discutir isso esta noite», afirmou o espanhol.

Gyökeres vai vestir a camisola com o número 14 do Arsenal, um número mítico no clube, que foi utilizado pelo francês Thierry Henry, um dos melhores jogadores da história dos gunners, algo que Arteta considera que mostra a convicção do sueco.

«Essa foi a primeira coisa que me apercebi quando falei com ele, que é alguém muito determinado, alguém que já estava ligado ao clube, pela forma como falava sobre o clube, sobre a história, sobre o Thierry [Henry] e o que aquela camisola representa», comentou ainda o treinador.