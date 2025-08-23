OFICIAL: Arsenal anuncia avançado mais caro que Gyökeres
Eze chega proveniente do Crystal Palace num negócio que pode chegar quase aos 80 milhões de euros
O Arsenal oficializou este sábado a contratação do avançado Eberechi Eze.
Dispensado dos gunners quando estava no processo de formação, o inglês de 27 anos chega proveniente do Crystal Palace num negócio que pode chegar aos 80 milhões de euros, ultrapassando o valor pelo qual Gyökeres foi comprado ao Sporting.
«Estamos absolutamente encantados por trazer Eberechi para o Arsenal. Ele é um jogador poderoso e empolgante que nos dará uma nova dimensão no nosso jogo ofensivo. O que se destaca tanto quanto o seu talento e inteligência como jogador é a forma como ele trabalhou arduamente ao longo da sua carreira para chegar onde está hoje», disse Mikel Arteta aos meios do clube britânico.
O avançado vai vestir a camisola 10 dos gunners e segundo a imprensa inglesa vai assinar por quatro épocas com mais uma de opção.
Na última temporada, Eze fez 43 jogos tendo marcado por 15 ocasiões e assistido 11 vezes.