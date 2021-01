Mesut Ozil não joga desde março e não esta inscrito pelo Arsenal na Premier League e nas competições europeias.

O internacional alemão tem contrato com os gunners até julho e, apesar de estar parado há vários meses, diz que não pensa em terminar a carreira nessa altura.

«Definitivamente vou continuar a jogar», disse Ozil numa sessão de perguntas e respostas no Twitter.

«Há dois países onde ainda quero jogar antes de me retirar: Turquia e EUA. E se for para a Turquia, só posso jogar no Fenerbahçe», acrescentou o médio de 32 anos.

I definitely will. There are two countries I want to play football in before I retire: Turkey 🇹🇷 and USA 🇺🇸. If I went to Turkey, I could only go to Fenerbahce. https://t.co/TL68kUL62M