Depois de ter vencido por 2-1 em casa, o Villarreal empatou sem golos em Londres contra o Arsenal, na segunda mão, e garantiu a primeira final europeia da sua história.



O «Submarino Amarelo» não se agarrou à vantagem e foi à procura do golo que o deixaria com pé e meio na final da Liga Europa. Porém, nem Samuel Chukwueze nem Parejo encontraram o caminho para o fundo da baliza inglesa. Na resposta, Aubameyang acertou no poste.



O internacional gabonês viveu uma noite de azar, visto que na segunda parte voltou a acertar no ferro desta feita num golpe de cabeça na pequena área. Com Cedric no banco, os «gunners» estiveram quase sempre por cima do encontro e ameaçaram o golo que lhes daria o bilhete para a final de Gdansk. Em duas ocasiões, Rob Holding errou o alvo.



Assim, Emery, vencedor da Liga Europa por três vezes, está novamente na final, a primeira da história do Villarreal.