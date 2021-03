O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa tinha determinado que o Tottenham de José Mourinho jogasse a primeira mão frente dos oitavos de final frente ao Dínamo Zagreb na capital croata, no dia 11 de março, mas a UEFA anunciou esta segunda-feira que o primeiro jogo será, afinal, em Londres.

Uma inversão dos jogos ditada pelo protocolo de segurança, uma vez que o Arsenal, que vai defrontar o Olympiakos de Pedro Martins, também jogava a segunda mão em casa, à mesma hora (17h55), e os estádios dos dois emblemas londrinos estão separados por pouco mais de seis quilómetros.

Assim, o Tottenham joga primeiro em casa, no dia 11 de março, e visita o Estádio Maksimir, em Zagreb, no dia 18.

🗓️ Our @EuropaLeague Round of 16 first and second leg matches against @gnkdinamo have been reversed. #UEL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/llwQoRLRxv