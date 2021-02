O jogador do Arsenal, David Luiz, em declarações na flash interview da SportTV+ após a vitória com o Benfica (3-2), que ditou a eliminação dos encarnados da Liga Europa:

[Satisfeito] «Sim, era o nosso objetivo, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Tivemos maturidade quando eles conseguiram o 2-1. Feliz pela equipa, somos uma equipa muito jovem, mas soubemos manter as emoções durante os 90 minutos.

[Opinião sobre o Benfica] O jogo mostrou que é uma equipa com qualidade, deu muito trabalho. Tem um grande treinador e grandes jogadores. Se continuarem a trabalhar só têm de melhorar, mesmo não estando numa boa época.

[Críticas a Jorge Jesus e a Luís Filipe Vieira?] O Benfica habituou-nos a ganhar, a estar sempre a lutar por todas as provas. Os grandes clubes têm sempre essa pressão. Todas as pessoas que estão no Benfica têm qualidade para lutar para ultrapassar esta fase.»