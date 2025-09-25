Arsenal
Há 33 min
Arsenal de luto: avançado de 21 anos morre após lesão cerebral
Billy Vigar sofreu grave lesão no sábado, enquanto jogava pelo Chichester City
Billy Vigar, de 21 anos, faleceu esta quinta-feira, após cinco dias em coma induzido. O ponta de lança formado no Arsenal representava o Chichester City há poucas semanas. No sábado, na visita ao Wingate, o avançado sofreu uma lesão cerebral.
Ligado ao Arsenal entre 2017 e 2024, Vigar nunca chegou a representar a equipa principal, sendo emprestado a Derby County e Eastbourne Borough.
«Todos no Arsenal estão devastados com a chocante notícia da morte de Billy Vigar. Todos os nossos pensamentos estão com a família e entes queridos. Descansa em paz, Billy», escreveu o emblema londrino nas redes sociais.
