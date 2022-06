Parece uma questão de horas, ou dias, o anúncio da contratação de Gabriel Jesus por parte do Arsenal, ao rival Manchester City.

Esta quinta-feira, já circulam nas redes sociais imagens do internacional brasileiro vestido com a camisola dos gunners, enquanto dá uma entrevista no relvado do Emirates Stadium.

Segundo escreve a imprensa, Gabriel Jesus vai trocar o Manchester City pelo Arsenal por um valor a rondar os 52 milhões de euros.