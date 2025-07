Gabriel Heinze, argentino de 47 anos, é o mais recente “reforço” da equipa técnica do Arsenal. Entre 2015 e 2023, o antigo defesa orientou Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Atlanta United e Newell’s Old Boys. Segue-se a primeira experiência na Europa, enquanto adjunto de Mikel Arteta.

Outrora defesa de Sporting, PSG, Man United e Real Madrid, Gabriel Hainze também passou por Marselha, Roma e Newell’s Old Boys, onde fez formação e terminou a carreira de jogador em 2014.

