As sucessivas lesões impediram a afirmação de Takehiro Tomiyasu pelo Arsenal, pelo que o defesa japonês procura um novo rumo. O emblema londrino anunciou, na tarde desta sexta-feira, a rescisão acordada entre as partes interessadas.

Em 2024/25, o defesa central – que também joga a lateral direito – apenas disputou seis minutos aquando da receção ao Southampton, a 5 de outubro.

Formado pelo Avispa Fukuoka, onde despontou, o nipónico, de 26 anos, viveu épocas pelos belgas do Sint-Truiden e pelos italianos do Bolonha, merecendo uma oportunidade pelo Arsenal no verão de 2021, a troco de 18,6 milhões de euros. Em simultâneo, Tomiyasu é peça habitual na seleção, tendo participado na Taça Asiática de 2019 e 2023, no Mundial 2022, nos Jogos Olímpicos realizados em 2021 e na Copa América de 2019.

Thank you, Tomi ❤️



We have reached a mutual agreement with Takehiro Tomiyasu to end his contract with immediate effect.