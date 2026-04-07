Na reação à derrota do Sporting contra o Arsenal, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões (1-0), o treinador da equipa inglesa sublinhou a necessidade de manter a concentração na segunda mão.

«Felizes pela vitória contra um rival que ganha há 17 jogos consecutivos em casa. Fomos dominantes em muitas ocasiões do jogo. Faltou-nos uma coisa, que espero que tenhamos na semana que vem. Os jogadores que vieram do banco tiveram um impacto muito bom, originando uma ação maravilhosa que deu golo. A nossa identidade é ter agressividade, querer recuperar a bola imediatamente e estivemos bem nisso.»

Suplentes na jogada do golo

«São os chamados finishers [finalizadores], lançamo-los para que tenham impacto, foi extraordinário.Tal como o Max, com 16 anos. É bom que todos estejam ligados.»

Eliminatória fechada?

«Com o nível deste rival, não. Esperamos um jogo difícil em Londres e temos outro duelo complicado na Premier League.»