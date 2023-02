O Arsenal venceu em casa do Aston Villa com reviravolta nos descontos, mas os gunners andavam com pressa há vários minutos, o que até provocou alguns erros.

Na reta final do encontro, os jogadores do Arsenal quiseram bater um livre com rapidez, trocaram a bola entre si mas, após três passes, o árbitro Simon Hooper mandou repetir o lance porque, alegadamente, a bola estava a rolar no momento em que foi marcado o livre.

O juiz da partida fez o gesto com as mãos e quem não gostou nada foi Mikel Arteta. O treinador do Arsenal imitou de forma irónica o gesto do ábitro e até atirou alguns palavrões, numa reação que já se tornou viral.

Ora veja: