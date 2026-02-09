Mikel Merino, médio do Arsenal, foi operado com sucesso. O internacional espanhol, recorde-se, sofreu uma grave lesão e já tinha sido confirmado por Arteta que o jogador será baixa por vários meses.

Nas redes sociais, o atleta, que está na segunda época em Londres, deixou uma palavra de agradecimento. Reforçou, ainda, que já está mais perto de regressar.

«Cirurgia feita! Já estou mais perto de voltar. Muito obrigado a todos pelas mensagens e carinho. Isso realmente me dá ainda mais energia para enfrentar o desafio. Vamos lá!», escreveu Merino.

