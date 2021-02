Pierre-Emerick Aubameyang foi eleito o jogador da semana da Liga Europa.



O internacional pelo Gabão esteve em destaque ao marcar dois dos três golos do Arsenal contra o Benfica, permitindo aos ingleses seguir para os oitavos de final da prova.



O capitão dos «gunners» bateu a concorrência do médio Dele Alli (Tottenham), do avançado Alfredo Morelos (Rangers) e do guarda-redes Andreas Linde (Molde).



Lembre-se que esta sexta-feira realizou-se o sorteio dos oitavos de final da Liga Europa.