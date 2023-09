Nicolas Pépé, extremo franco-marfinense que assinou pelo Arsenal em 2019 a troco de 80 milhões de euros, sai do clube inglês a custo zero.

Após a cedência ao Nice (8 golos em 28 jogos), Pépé rescinde com o Arsenal e assina pelo Trabzonpor da Turquia.

Ao serviço do clube londrino, que o contratou ao Lille, o extremo disputou 112 jogos, marcando 27 golos.

Best of luck for the future, Nico 👊