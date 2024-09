Néstor Fabián Caballero faleceu, na tarde de sexta-feira, aos 46 anos. O antigo avançado paraguaio, que passou pelo Arsenal (1998/99) e pelos escoceses do Dundee, entre 2000 e 2005, foi vítima de um ataque cardíaco enquanto jogava futsal com amigos, no bairro de Villa Morra.

A informação foi avançada pelo ABC, jornal de referência no Paraguai. A mesma fonte relata que o óbito foi declarado no hospital.

Numa carreira que despontou entre Argentina e Paraguai, as campanhas de Caballero na Libertadores valeu a transferência para o Arsenal. Ainda que não tenha acumulado muitos jogos pelos «Gunners», o antigo avançado abriu a porta da Europa.

Como tal, passou por Escócia, Chipre e Grécia, além de Coreia do Sul, Chile e Guatemala. Terminou a carreira em 2014, no Paraguai.

Everyone at the club is deeply saddened to hear of the sudden passing of our former player, Fabian Caballero.



Our thoughts are with his family and friends at this time