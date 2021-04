Pierre-Emerick Aubameyang revelou que está hospitalizado há vários dias depois de ter contraído malária há umas semanas quando esteve ao serviço da seleção do Gabão e é, por isso, ausência para o jogo do Arsenal em Praga contra o Slavia.



«Olá a todos. Obrigado pelas mensagens e chamadas. Infelizmente contraí malária enquanto estive ao serviço da seleção do Gabão há umas semanas. Passei os últimos dias no hospital, mas sinto-me melhor a cada dia que passa. Obrigado aos médicos que detetaram e trataram o vírus de forma tão rápida. Não me sentia bem nas últimas semanas, mas voltarei mais forte do que nunca. Vou ver os rapazes agora, grande jogo para nós. Vamos!», escreveu o capitão dos «gunners» nas redes sociais.



Lembre-se que o avançado já tinha falhado o jogo dos londrinos em casa do Sheffield United, realizado no passado domingo. Na altura, o clube justificou a ausência de Aubameyang com um pequeno resfriado.