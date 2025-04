Indiscutível entre os titulares de Arteta, Gabriel Magalhães está a contas com uma lesão no tendão da coxa direita, pelo que vai falhar o resto da época do Arsenal.

«Depois de ter sido substituído durante o encontro com o Fulham na terça-feira, podemos confirmar que Gabriel Magalhães sofreu uma lesão na coxa, que requer uma intervenção cirúrgica. Vai ser operado nos próximos dias e vai iniciar a recuperação e reabilitação, com o objetivo de estar apto no início da próxima temporada», escreveram os “Gunners” na tarde desta quinta-feira.

O defesa central brasileiro, de 27 anos, cumpriu 42 jogos pelo Arsenal na época em curso, totalizando cinco golos e uma assistência. Por isso, vivia a melhor época pelos londrinos.

Assim, Gabriel Magalhães junta-se a Tomiyasu, Calafiori, Gabriel Jesus e a Havertz no boletim clínico.

O Arsenal ocupa a vice-liderança da Premier League e prepara-se para disputar os “quartos” da Champions com o Real Madrid.