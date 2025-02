O Arsenal foi multado em 65 mil libras – cerca de 78 mil euros – face à atitude para com o árbitro Michael Oliver durante a partida no reduto do Wolverhampton, a 25 de janeiro. Apesar do triunfo (0-1), os “Gunners” contestaram a prestação do juiz e, em particular, a expulsão do jovem defesa Myles Lewis-Skelly, ainda na primeira parte.

De acordo com a análise encetada pela Football Association (FA), o Arsenal foi incapaz de impedir o «comportamento impróprio» dos jogadores aos 43 minutos. Na nota divulgada nesta segunda-feira, a FA sublinha que o Arsenal admitiu esta acusação.