VÍDEO: Arsenal empata com Brentford e permite aproximação do Man City
Gyökeres e companhia desperdiçam vantagem e perdem pontos fora de portas
O Arsenal encaixou o sexto empate na Premier League, na visita ao Brentford (1-1), permitindo a aproximação do Man City. Na noite desta quinta-feira, em encontro da 26.ª jornada, Gyökeres foi titular nos visitantes.
Num encontro geralmente equilibrado, o avançado Madueke inaugurou o marcador aos 61 minutos. Todavia, aos 71m, o médio Lewis-Potter aplicou a resposta do Brentford. Para lá do minuto 90, Martinelli encontrou espaço na área, mas Kelleher agigantou-se para forçar a igualdade.
Madueke saltou mais alto e abre o marcador para o Arsenal ✈️
🏴 @PremierLeague | @BrentfordFC 0 x 1 @Arsenal
📲 𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟒 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒 𝐜𝐨𝐦 𝟓𝟎% 𝐝𝐞 𝐃𝐄𝐒𝐂𝐎𝐍𝐓𝐎 👉 https://t.co/GDPTC32t4i #DAZNPremier pic.twitter.com/WnpsxiIB8l
Lewis-Potter empata a partida 🔥
🏴 @PremierLeague | @BrentfordFC 1 x 1 @Arsenal
📲 𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝟒 𝐌𝐄𝐒𝐄𝐒 𝐜𝐨𝐦 𝟓𝟎% 𝐝𝐞 𝐃𝐄𝐒𝐂𝐎𝐍𝐓𝐎 👉 https://t.co/GDPTC32t4i #DAZNPremier pic.twitter.com/Qwjz5TsbnL
— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 12, 2026
Assim, o Arsenal leva 57 pontos na liderança isolada, quatro de vantagem sobre o Man City. O pódio conta também com o Aston Villa, que regista 50 pontos. Por sua vez, o Brentford é sétimo classificado, com 40 pontos, a quatro da zona europeia.
No calendário do Arsenal segue-se a receção ao Wigan – para a Taça, no domingo (16h30) – e a vista aos Wolves, para o campeonato, na quarta-feira (20h).