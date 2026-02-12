O Arsenal encaixou o sexto empate na Premier League, na visita ao Brentford (1-1), permitindo a aproximação do Man City. Na noite desta quinta-feira, em encontro da 26.ª jornada, Gyökeres foi titular nos visitantes.

Num encontro geralmente equilibrado, o avançado Madueke inaugurou o marcador aos 61 minutos. Todavia, aos 71m, o médio Lewis-Potter aplicou a resposta do Brentford. Para lá do minuto 90, Martinelli encontrou espaço na área, mas Kelleher agigantou-se para forçar a igualdade.

 

 

Assim, o Arsenal leva 57 pontos na liderança isolada, quatro de vantagem sobre o Man City. O pódio conta também com o Aston Villa, que regista 50 pontos. Por sua vez, o Brentford é sétimo classificado, com 40 pontos, a quatro da zona europeia.

No calendário do Arsenal segue-se a receção ao Wigan – para a Taça, no domingo (16h30) – e a vista aos Wolves, para o campeonato, na quarta-feira (20h).

