Foi em modo poupança que o Arsenal selou a qualificação para os “quartos” da Liga dos Campeões. Depois da goleada em Eindhoven, por 1-7, os “Gunners” empataram a dois golos na receção ao PSV, na noite desta quarta-feira.

Num onze com algumas novidades, nomeadamente no ataque e a meio-campo, os comandados de Arteta adiantaram-se ao sexto minuto, quando Sterling serviu Zinchenko.

Na resposta, aos 18 minutos, Perisic aplicou o 1-1.

De parada e resposta, Rice beneficiou de nova assistência de Sterling, desta feita aos 37 minutos.

Entre trocas e cartões amarelos, o PSV repôs a igualdade aos 70m, pelo extremo Driouech.

Face ao agregado de 9-3, o Arsenal agenda duelos com Real Madrid, entre 8 e 16 de abril. De antemão, Arteta sabe que não vai contar com Sterling no primeiro “round”, uma vez que o inglês está suspenso por acumulação de cartões amarelos.

Desta forma, os londrinos já igualaram a prestação da época passada, numa campanha que terminou às mãos do Bayern Munique.

Na Premier League, os “Gunners” seguem na vice-liderança, a 15 pontos do Liverpool, mas com uma jornada em atraso. Numa série de três rondas sem vencer, há receção ao Chelsea (4.º) na tarde de domingo (13h30).

Quanto ao PSV, é vice-líder da Eredivisie, a oito pontos do Ajax.