Numa noite de eficácia superlativa, o Arsenal esmagou o PSV no primeiro “round” dos oitavos de final da Liga dos Campeões (1-7). Na noite desta terça-feira, em Eindhoven, os londrinos reservaram bilhete para Madrid, para defrontar Real ou Atlético.

Depois de um primeiro aviso do PSV – numa jogada azarada para os neerlandeses – o espetáculo do Arsenal começou.

Primeiro Timber, aos 18 minutos, depois Nwaneri – de 17 anos – aos 21 minutos, edificaram a vantagem dos “Gunners”.

De remate em remate, os comandados de Arteta desorientaram o PSV e alcançaram o 0-3 aos 31 minutos, por Merino.

Antes do intervalo, Lang aproveitou um penálti para relançar as esperanças do PSV. Corria o minuto 43 quando o avançado efetivou a reação dos neerlandeses.

Todavia, a segunda parte foi esmagadora da parte do Arsenal, a começar pelos golos de Odegaard e Trossard, aos 47 e 48 minutos.

Entre trocas, Odegaard bisou, aos 73 minutos, e Calafiori encerrou a contagem, aos 85 minutos.

No “intervalo” desta eliminatória – cuja segunda mão está agendada para 12 de março (20h) – o Arsenal visita o Man United, na Premier League, na tarde de domingo (16h30). Os “Gunners” ocupam o 2.º lugar do campeonato, a 13 pontos do líder Liverpool, ainda que guardem uma jornada em atraso.

Por sua vez, o PSV está obrigado a centrar atenções na Eredivisie, até porque não vencem há quatro rondas. Estão no 2.º lugar e a oito pontos do Ajax. Recebem o Heerenveen na noite de sábado (19h).