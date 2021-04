Depois do jogador do Slavia, Ondrej Kudela, ter alegadamente dirigidos insultos racistas a Glen Kamara, do Rangers, a equipa checa decidiu não se ajoelhar antes do apito inicial do jogo contra o Arsenal, no Emirates. Este gesto tornou-se, de resto, habitual em várias competições e serve de apoio ao movimento «Black Lives Matter».



Kudela está suspenso temporariamente enquanto a UEFA investiga os incidentes ocorridos em Glasgow, na segunda mão do jogo dos oitavos de final da Liga Europa, e não defronta os «gunners» em Londres.



Lembre-se que assim que o árbitro apita, os jogadores de ambas as equipas ajoelham-se durante alguns segundos em apoio ao movimento antirracismo, criado após a morte do norte-americano George Floyd às mãos da polícia dos Estados Unidos.

Slavia Prague players refusing to take the knee before kick-off against Arsenal tonight. #afc pic.twitter.com/Yq4PtYHl5F — afcstuff (@afcstuff) April 8, 2021