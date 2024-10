Foi um sábado agridoce para o português Mateus Fernandes: o antigo jogador do Sporting fez uma assistência no Emirates Stadium, mas acabou por perder o jogo (3-1 frente ao Arsenal).

O Southampton entrou melhor e adiantou-se aos 55 minutos, com golo de Archer, após a tal assistência exímia de Mateus Fernandes.

O Arsenal reagiu, porém, e operou a reviravolta. Havertz (58m) e Martinelli (68m) marcaram os golos, ambos assistidos por Saka. O extremo inglês voltou a aparecer, aos 88m, e fez o 3-1.

Foi um dia histórico no Emirates Stadiu, que celebrou a vitória 400 do Arsenal na Liga Inglesa. Apenas o Manchester United tem mais.

Com este triunfo, o Arsenal mantém-se em segundo lugar, a um ponto do líder Liverpool e em igualdade com o Manchester City. Já o Southampton está no último lugar, com apenas um ponto, em igualdade com o Wolverhampton.