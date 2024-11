Mikel Arteta, treinador do Arsenal, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting no Estádio José Alvalade:

[Há muito tempo que o Arsenal não marcava cinco golos fora num jogo nas competições europeias. Foi o melhor jogo europeu fora de casa desde que chegou ao clube?]

«Claro. Especialmente tendo em conta o adversário, que penso que não perdia há 18 meses. O Sporting tem estado em grande forma e tem sido melhor do que qualquer equipa com quem tem jogado aqui. Jogar a este nível, com esta determinação e fluidez que tivemos hoje, deixa-me muito agradado.»

[Depois do jogo com o Inter disse que estava agradado com a forma como a equipa jogou. Hoje foi possível combinar tudo...]

«Quando jogámos com o Inter eu fiquei agradado com o que vi e sabia que se continuássemos nesse caminho aconteceriam coisas boas na Europa. Hoje conseguimos replicar isso e até de forma mais eficiente. Estou muito agradado. A equipa jogou com muita coragem.»

[Sobre a exibição de Odegaard]

«Esteve excelente outra vez. Penso que todos eles estiveram bem. Todos estiveram excecionais, caso contrário não conseguiríamos esta exibição e resultado.»

[Disse antes do jogo que queria que a equipa fosse mais implacável em termos de golos. Deixou-o satisfeito o facto de a equipa estar a vencer por 3-0 e ainda conseguir mais golos?]

«Sim. Não podemos especular e tivemos um período depois dos 39/40 minutos em que começámos a fazê-lo e tive de dizer para parar, porque a tendência da equipa é controlar e nós não somos bons a fazer isso. O Sporting marcou depois muito cedo na segunda parte e isso deu-lhes um impulso, mas nós lidámos bem com isso. Foi um grande desempenho, uma grande vitória e isso deixa-me muito feliz.»

[O que mudou desde a pausa das seleções para a equipa conseguir dois excelentes resultados?]

«Mudou muito, porque antes estávamos a treinar com 11 ou 12 jogadores durante longos períodos. Agora quase toda a gente está disponível. Ainda temos de gerir alguns jogadores, mas o nível da equipa subiu.»

[Sobre a exibição de Thomas Partey]

«Foi uma das melhores exibições que vi dele, especialmente a forma como dominou o jogo. Este ano ele tem sido muito consistente.»