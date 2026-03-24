Eze, extremo de 27 anos, sofreu uma lesão no gémeo da perna esquerda e vai falhar os jogos frente ao Sporting. De acordo com a BBC, o avançado do Arsenal lesionou-se na receção ao Bayer Leverkusen e vai parar um mês, juntando-se no boletim clínico aos defesas Gabriel Magalhães, Timber e Saliba, além do médio Odegaard.

Depois da derrota na final da Taça da Liga e da pausa de seleções, o Arsenal retoma a competição a 4 de abril, em Southampton, nos “quartos” da Taça. Três dias volvidos, os londrinos visitam Alvalade, na primeira mão dos “quartos” da Champions.