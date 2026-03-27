Decorria a primeira parte do particular entre Inglaterra e Uruguai, em Wembley, quando Madueke foi substituído com queixas na perna esquerda. Minutos antes, quando se preparava para rematar, o extremo do Arsenal foi importunado por Rodrigo Aguirre, que desviou a bola. Por isso, o avançado inglês acabou por chocar com o adversário, caiu e deixou o relvado com queixas no joelho esquerdo.

À saída de Wembley, Madueke passou na zona mista a mancar e com uma proteção na perna esquerda. O extremo deverá realizar exames nos próximos dias para compreender a extensão da lesão.

A uma semana e meia da visita ao Sporting, o Arsenal conta com os defesas Timber e Saliba, e com os médio Mikel Merino, Odegaard e Eze no boletim clínico. Quanto a Madueke, o avançado de 24 anos regista seis golos e três assistências nesta época.