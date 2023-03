No jogo da 2.ª mão dos oitavos de final com o Sporting, o treinador do Arsenal deixou alguns habituais no banco, mas foi percebendo que precisaria deles para levar de vencida a equipa de Ruben Amorim.

Martin Odegaard acabou por ser lançado já na primeira parte do prolongamento, mas o contributo do norueguês não foi suficiente para evitar a eliminação da equipa londrina.

«Penso que fizemos o suficiente em alguns períodos, mas na maior parte do jogo não estivemos ao nível em que devíamos estar. Não jogámos sempre o nosso melhor futebol. Foi um jogo equilibrado e podia ter caído para qualquer lado», disse à BT Sport após a partida que acabou por ditar o apuramento dos leões no desempate por penáltis.

Questionado a comentar o desempenho do Sporting, Odegaard preferiu focar-se no Arsenal. «Eles têm uma boa equipa. Conhecíamos as qualidades deles e estávamos preparados. Mas penso que hoje teve mais a ver connosco. Não jogámos da forma que normalmente jogamos e não colocámos em campo a energia que normalmente colocamos. (...) Sair desta competição é um grande golpe. Era um grande objetivo. É desapontante, mas agora tenho de olhar já para o jogo de domingo [com o Crystal Palace para a Premier League)», apontou, considerando que a derrota desta quinta-feira não apaga o Arsenal tem feito nesta época. «Tem sido uma grande época e temos feito coisas fantásticas», concluiu.